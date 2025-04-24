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مجلس الأمن الروسي يهاجم الجنائية الدولية ويقترح إنشاء بديل لها في إطار "بريكس"

11:08 ص الخميس 24 أبريل 2025

رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف

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وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الخميس، إنه كان ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية حل نفسها بعد قضية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأكد ميدفيديف، أن المحكمة الجنائية الدولية أظهرت تجاهلا انتقائيا لبعض مجرمي الحرب رفيعي المستوى، كما أنها "وصلت إلى قمة الهراء بشأن مذكرات اعتقال رؤساء دول بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

واقترح ميدفيديف، إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار مجموعة البريكس.

وكانت الجنائية الدولية، أصدرت مذكرات اعتقال في حق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إلى جانب عدد من قيادات حركة حماس.

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دميتري ميدفيديف بريكس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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