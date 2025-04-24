وداع مهيب للبابا فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس وسط حشود غفيرة من حول العالم

فاتيكان سيتي- (أ ب)

شارك مشيعون من جميع أنحاء العالم في موكب بطيء ومتدرج عبر الممر الرئيسي لكاتدرائية القديس بطرس، لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا فرنسيس، الذي يُتذكر بجهوده في ترسيخ مناخ من الشمول والانفتاح داخل الكنيسة.

ومن المقرر أن تستأنف مراسم التوديع العلني اليوم الخميس، بعد أن بدأت الأربعاء وسط إقبال كبير، دفع الفاتيكان إلى التفكير في تمديد ساعات الزيارة لتلبية الطلب. ووفقا للسلطات، زار نحو 20 ألف شخص الكاتدرائية خلال أول 8 ساعات ونصف الساعة.

وقالت روزا سكورباتي، التي كانت تغادر الكاتدرائية مع أطفالها الثلاثة في عربات الأطفال: "جئنا لأننا لم نحضرهم لرؤيته وهو على قيد الحياة، فظننا أن من الجيد أن يودعوه للمرة الأخيرة". وأضافت: "كانوا هادئين، لكني لا أعتقد أنهم فهموا ما يحدث حقا، فهم لم يمروا بعد بتجربة الفقد".

ومثل كثيرين غيرهم، كانت عائلة سكورباتي القادمة من كالابريا تقضي عطلة عيد الفصح في روما، حين تلقوا نبأ وفاة البابا فرنسيس صباح يوم إثنين الفصح.



وبحلول مساء الأربعاء، قُدّر وقت الانتظار بثلاث إلى أربع ساعات، مع تزايد الأعداد. وقال أحد مسؤولي تنظيم الحشود إن وقت الانتظار قد يكون أقرب إلى خمس ساعات.

ومن المقرر إقامة قداس جنائزي بعد ثلاثة أيام من العرض العلني للجثمان، وذلك يوم السبت في ساحة القديس بطرس، بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات بارزة، قبل أن يُدفن البابا في حجرة داخل كاتدرائية "سانتا ماريا ماجوري" قرب أيقونة العذراء المفضلة لديه.