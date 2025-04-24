185 هزة ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال أمس

إسطنبول - (د ب أ)

شهدت إسطنبول سلسلة من الزلازل اليوم الخميس، حيث أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية اليوم الخميس عن وقوع هزات ارتدادية جديدة ، بلغت قوة إحداها 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر أمس الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية، أعقبه أكثر من 185 هزة ارتدادية تراوحت قوتها ما بين 4 و 5 درجات.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة "إكس" إن 236 شخصا أصيبوا، بينهم 173 شخصا في إسطنبول. وتلقى 15 شخصا العلاج في المستشفى، في حين أصيب البعض جراء القفز فزعا من المباني.