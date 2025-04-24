اتهام الرئيس الكوري الجنوبي السابق بتلقي رشوة

سول- (أب)

اتهم ممثلو الادعاء الكوري الجنوبي اليوم الخميس الرئيس السابق مون جاي ان بتلقى رشوة، حيث قالوا إن شركة طيران منخفض التكاليف منحت زوج ابنته وظيفة مربحة بدون أن يتطلب ذلك حضوره، وذلك خلال فترة رئاسة مون.

ويقول الادعاء إن مون، الذي شغل منصب الرئيس من 2017-2022، تلقى رشاوى بقيمة 217 مليون وون (151 ألفا و705 دولار) من لي سانج جيك، مؤسس شركة تاي إيستار جيت للطيران منخفض التكاليف، على هيئة أجور وتكاليف إسكان و مساعدات مالية أخرى لزوج ابنة مون حين ذاك من 2018-2020.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن ابنة مون وزوجها تطلقا في عام 2021.

وقال مكتب الادعاء بمقاطعة جيونجو في بيان إنه تم اتهام لي أيضا بتهم دفع رشاوى لمون وانتهاك الثقة.

وقال مكتب الادعاء إنه تم تعيين زوج ابنة مون السابق كموظف على مستوى مدير في شركة لي في تايلاند، على الرغم من أنه لا يتمتع بالخبرة في قطاع الطيران.









