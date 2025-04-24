بوليتيكو: واشنطن تدرس رفع عقوبات عن روسيا ضمن جهودها لوقف الحرب بأوكرانيا

وكالات

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، الخميس، إن البيت الأبيض يدرس رفع العقوبات عن أصول روسية في أوروبا كجزء من نقاش بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشارت المصادر، إلى أن البيت الأبيض يدرس أيضا رفع العقوبات عن خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 2، موضحة أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف هو الداعم الرئيسي لرفع العقوبات عن روسيا.

ولفت مصدر مطلع، إلى أن ويتكوف طرح فكرة رفع عقوبات عن روسيا متعلقة بالطاقة إلا أنها لم تحظ حتى الآن بقبول واسع.

وأوضحت مصادر، أن من بين معارضي فكرة ويتكوف وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الداخلية الذي يرأس أيضا المجلس الوطني للطاقة.

وفي إطار ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه لم يدر أي نقاش بينه وبين ويتكوف بشأن رفع عقوبات مفروضة على روسيا كجزء من صفقة مع أوكرانيا.

بدوره، شدد ويتكوف، على أن لا وجود لذّرة من الحقيقة في تقرير "بوليتيكو" بشأن بحث رفع عقوبات عن روسيا.