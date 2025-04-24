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فايننشال تايمز: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يضعان اللمسات الأخيرة على خطط اتفاقية الدفاع

10:20 ص الخميس 24 أبريل 2025

بريطانيا والاتحاد الأوروبي

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين مطلعين، الخميس، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يضعان اللمسات الأخيرة على خطط اتفاقية الدفاع.

وأشار المسؤولون، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيستكملان الخميس خطط اتفاقية الدفاع الجديدة.

وأكد دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن تصور سياسة دفاعية أوروبية بدون المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت، البريطانية، أمس الأول الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يقترب من التوصل إلى صفقة دفاعية كبرى مع الاتحاد الأوروبي، تتيح لشركات الأسلحة البريطانية بيع معدات دفاعية لحلفاء أوروبيين تُقدر بمليارات الجنيهات.

وبموجب الاتفاق، ستتمكن الشركات البريطانية من التقدم للمناقصات ضمن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد، الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (نحو 130 مليار جنيه إسترليني)، وذلك نقلا عن تقارير صحفية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف الشهر الماضي عن استراتيجيته الأمنية الجديدة ضمن جهود تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تخفيف القيود على الميزانيات بهدف إنشاء خطة قروض بمليارات اليوروهات، تركز على شراء المعدات الدفاعية من داخل أوروبا عوضا عن الموردين الأمريكيين.


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بريطانيا الاتحاد الأوروبي كير ستارمر
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