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إعلام عبري: احتراق نحو 7000 دونم من الغابات حتى الآن في جبال القدس

10:19 ص الخميس 24 أبريل 2025

جبال القدس

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وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن التقديرات تشير إلى احتراق نحو 7000 دونم من الغابات حتى الآن في منطقة جبال القدس.

وأكدت القناة 12 العبرية، السيطرة على مراكز الحرائق في منطقة بيت شيمش بمحيط القدس بعد 24 ساعة من اندلاعها.

وكانت القناة العبرية، أشارت إلى أن طواقم الإطفاء تواصل جهود مكافحة الحرائق المستمرة في منطقة شعار هاجاي قرب القدس.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الثلاثاء، أن الشرطة بدأت عمليات إخلاء في بيدايا وإشتاؤول ومسيلات تسيون وسط إسرائيل بسبب الحرائق.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الشرطة وصلا إلى غرفة إدارة العمليات بعد اندلاع حرائق في بلدات وسط إسرائيل.

في حين أفاد موقع والا بإصابة 3 أشخاص نتيجة الحرائق المندلعة قرب مدينة القدس.


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