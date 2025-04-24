باكستان تبحث الرد على إجراءات الهند بعد هجوم كشمير

إسلام آباد- (د ب أ)

من المقرر أن يترأس رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اجتماعا للجنة الأمن الوطني اليوم الخميس لبحث الوضع في أعقاب الإجراءات التي أعلنت عنها الهند بعد الهجوم الذي وقع بمدينة باهالجام في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار قال " سوف تصدر لجنة الأمن الوطني ردا شاملا على الهند".

وتقول مصادر إن الاجتماع سوف يتضمن كبار القيادات المدنية والعسكرية، حيث من المتوقع أن يتناول الوضع الأمني الداخلي والخارجي ومراجعة الإجراءات التي أعلنت عنها الهند بشكل متسرع.

ووصف دار الإجراءات التي اتخذتها الهند بـ" غير الملائمة والتي تفتقر إلى الجدية"، قائلا إن نيودلهي لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالحادث الارهابي الأخير.

وقد حملت الهند أمس الأربعاء باكستان المسؤولية عن هجوم شنه مسلحون أمس الأول الثلاثاء و أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من إقليم كشمير، حيث خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وعلقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.

وكان إطلاق النار الذي استهدف سائحين عند واد جبلي ذي مناظر خلابة هو أسوأ اعتداء خلال سنوات يستهدف المدنيين في المنطقة المضطربة التي يطالب بها البلدان. كما أصاب المسلحون المجهولون 17 شخصا آخرين.