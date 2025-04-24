مسؤول إسرائيلي: الجيش اللبناني يفرض إجراءات ضد حزب الله تفوق ما توقعناه

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، الخميس، إن الجيش اللبناني يفرض في مناطق إجراءات ضد جماعة حزب الله تفوق بكثير ما توقعته تل أبيب.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن الوضع لا يزال يتطور و"علينا أن نعمل باستمرار لمنع عودة حزب الله".

ويواصل الجيش اللبناني، نشر قواته في مناطق انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي البلاد، إعمالا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وفي إطار ذلك يواصل الجيش اللبناني، ملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ هجمات تستهدف الأراضي الإسرائيلية من داخل لبنان.