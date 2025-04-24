زيلينسكي يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية عقب اتهامات ترامب له بإطالة أمد الحرب

بريتوريا (جنوب أفريقيا)- (أ ب)

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية، اليوم الخميس، عقب اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة له بإطالة أمد الحرب ضد روسيا، من خلال رفضه أي خطة للتخلي عن الأراضي الأوكرانية في اتفاق سلام.

ووصل زيلينسكي إلى جنوب أفريقيا ليلا، وكان مسافرا في الوقت الذي قال فيه ترامب إن الرئيس الأوكراني يطيل أمد "ميدان القتال" بسبب رفضه التنازل عن شبه جزيرة القرم المحتلة بصورة غير قانونية إلى روسيا، في إطار خطة سلام محتملة.

وبينما كان يسافر زيلينسكي، ضرب هجوم روسي واسع كييف بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 63 آخرين، بينهم ستة أطفال، بحسب السلطات الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا في مباني الاتحاد (المقر الرسمي للحكومة) في بريتوريا، وذلك في وقت لاحق اليوم الخميس، وستشمل مناقشاتهما "مجالات التعاون من أجل دعم الجهود التي تهدف إلى إحلال سلام دائم"، بحسب مكتب رامافوسا.