واشنطن بوست: بيت هيجسيث ثبت تطبيق سيجنال على جهازه في مقر الوزارة



وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قام بتثبيت تطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" على جهازه الشخصي داخل مقر الوزارة.

وأوضحت الصحيفة، أن السلطات الأمريكية سمحت في عام 2023 باستخدام محدود للتطبيق داخل المؤسسات الحكومية، لكن مع منع استخدامه في تبادل المعلومات السرية أو ذات المستوى العالي.

وكشفت المصادر أن تثبيت التطبيق على كمبيوتر داخل البنتاجون كان بمثابة حل مرن سمح لهيجسيث بالتواصل عبر غرف دردشة سرية مع أشخاص خارج مبنى الوزارة.

وأشارت إلى أن الوزير قام بنسخ التطبيق على هاتفه الشخصي أيضا، وفقا لروسيا اليوم.

وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشات داخلية بين هيجسيث ومساعديه حول كيفية تجاوز ضعف الاتصالات الخلوية في أجزاء من البنتاجون، وتسهيل التنسيق السريع مع البيت الأبيض ومسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر تطبيق مراسلة آمن.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، إن اتصالات الوزير تخضع لمعايير أمنية عالية، مؤكدا أن هيجسيث "لم يستخدم التطبيق على جهازه الرسمي في الماضي، ولا يستخدمه حاليا."

وأضافت المصادر: أن بعض مساعدي الوزير أبدوا اهتماما بتثبيت "سيجنال" على أجهزتهم، لكن مدى انتشار استخدامه داخل البنتاجون لا يزال غير واضح.