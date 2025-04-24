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الدفاعات الروسية تسقط 87 مسيرة أوكرانية غربي روسيا

08:03 ص الخميس 24 أبريل 2025

الدفاع الجوي الروسي

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وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية، 87 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "أسقط الدفاع الجوي 87 مسيرة 8 في مقاطعة فورونيج، و10 في مقاطعة كورسك و10 في مقاطعة بيلغورود و45 في القرم و4 في مقاطعة ليبيتسك و2 في مقاطعة موسكو، و4 في مقاطعة بريانسك، و4 في مقاطعة ليبيتسك".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، وفقا لروسيا اليوم.

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