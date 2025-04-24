حصيلة نهائية.. 13 غارة أمريكية على صنعاء ومأرب في اليمن



وكالات

جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الخميس، قصف مواقع لجماعة "الحوثيين" اليمنية بسلسلة من الغارات في العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.

قال مصدر يمني، إن مقاتلات أمريكية نفذت 6 غارات على ثكنة للحوثيين في جبل بَراش شرق صنعاء، واستهدفت بـ3 غارات أخرى معسكرا في جبل نقم المجاور له.

وأضاف مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أن قصفا جويا أمريكيا بغارتين استهدف مواقع عسكرية للجماعة في سلسلة جبال البلق جنوب محافظة مأرب، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن مقاتلات أمريكية نفذت غارتين أخريتين على جبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح غرب مأرب.

وذكر المصدر أن الغارات الأمريكية على محافظة مأرب، استهدفت مواقع للجماعة على خطوط التماس مع الجيش اليمني في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 6 غارات على محافظة صعدة، استهدفت مواقع جبلية للجماعة في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية.

ونفذت المقاتلات الأمريكية أمس الأربعاء، 6 غارات على مخازن أسلحة ومواقع للحوثيين في منطقتي الغُويرق والفَّازة بمديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة، سبقتها 8 غارات على القاعدة البحرية ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة، والمطار الدولي جنوب المدينة.