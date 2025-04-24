ترامب: كندا ستتوقف عن الوجود كدولة دون شراء أمريكا السلع منها



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا لن تستمر في الوجود بدون الولايات المتحدة، في تصريحات جاءت قبل أيام من إجراء الانتخابات الكندية.

وأعاد ترامب إدخال نفسه في انتخابات كندا أثناء مراسم توقيع داخل المكتب البيضاوي، قائلا: "إن كندا ستتوقف عن الوجود كدولة دون شراء الولايات المتحدة السلع منها.

وقال: "يجب أن أكون صريحا، كدولة، الأمر يعمل بشكل رائع". وكان قد هدد سابقا بجعل كندا الولاية 51 من خلال الضغط الاقتصادي.

وأكد ترامب مجددا، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا، بما في ذلك السيارات والنفط.

وأضاف: "نحن لا نريد في الواقع أن تصنع كندا السيارات لنا، إذا أردنا أن نكون صريحين. نريد أن نصنع سياراتنا بأنفسنا"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي الأسابيع الأخيرة، قلل ترامب من حديثه عن جعل كندا الولاية 51.

وتوقف عن قول ذلك بعد مكالمة مع رئيس الوزراء الجديد مارك كارني الشهر الماضي.

وأشار ترامب إلى أنه قد يزيد الرسوم المفروضة على واردات السيارات من كندا.

وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات المتعلقة باتفاقية التجارة الأمريكية الكندية المكسيكية ويسعى صانعو السيارات إلى تغييرات سياسية أخرى لتقليل عبء الرسوم الجمركية.