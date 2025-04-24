اتهام رئيس كوريا الجنوبية الأسبق بالفساد.. ما السبب؟



وكالات

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأسبق مون جاي-إن، اتهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران.

قالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان، إن الرئيس الأسبق اتهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون "150 ألف دولار" بعدما سهل توظيف صهره في شركة طيران"، وفقا لسكاي نيوز.

تأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

"مون" الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت".

وتولى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".

أضافت النيابة العامة: "على الرغم من افتقاره لأي خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عين صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند".

ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون، وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا.