على مسمع ترامب.. مشادة كلامية بين ماسك وزير الخزانة الأمريكي



وكالات

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الملياردير إيلون ماسك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، دخلا في مشادة كلامية حادة على مسمع من الرئيس دونالد ترامب.

وذكر المصدر، أن الواقعة أظهرت مدى استياء بعض كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من شخصية ماسك وأسلوبه في التعامل "القاسي" مع الوكالات الحكومية، وفقا لسكاي نيوز.

ونقل "أكسيوس" عن شاهدين و3 مصادر مطلعة على الأمر قولهم: "إن الطرفين كانا في الجناح الغربي للبيت الأبيض حين تواجها وجها لوجه بشأن مصلحة الضرائب الأمريكية".

وقال الشاهد الأول: "لم يكن هناك شجار جسدي في المكتب البيضاوي، لكن الرئيس رأى ذلك".

وأضاف الشاهد الثاني: "لقد كان مشهدا مثيرا. كان صاخبا. أعني، صاخبا جدا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن بيسنت وماسك كانا على خلاف حول من سيقود مصلحة الضرائب.

وعلّقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت على الواقعة، إذ قالت: "إنه ليس سرا أن الرئيس ترامب شكل فريقا من الأشخاص المتحمسين للغاية للقضايا التي تؤثر على بلدنا".

وأضافت: "الخلافات جزء طبيعي من أي عملية سياسية سليمة. وفي النهاية، يعلم الجميع أنهم يخدمون وفقا لإرادة الرئيس ترامب".

ورفض ممثلو ماسك وبيسنت التعليق.

وقال مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية: "تصرفات إيلون مبالغ فيها بعض الشيء".

وأضاف شخص مطلع على الخلاف: "ما فاجأ الكثيرين هو أن سكوت هادئ الطباع، لكن لديه حدوده، وهو قادر على إثارة الضجيج".

وأبرز: "سكوت لا يطيق ماسك، لكنه يتصرف كشخص ناضج حيال ذلك".

وبدأت آخر خلافات ماسك وبيسنت في التفاقم في 16 أبريل، عندما عيّن ترامب جاري شابلي، الذي اختاره ماسك، قائما بأعمال مفوض مصلحة الضرائب.

في المقابل، أراد بيسنت أن يكون نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر في هذا المنصب.