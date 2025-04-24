9 غارات أمريكية على مناطق في اليمن.. والحوثيون: لن نتراجع عن دعم غزة



وكالات

شنت الطائرات الحربية الأمريكية، اليوم الخميس، 3 غارات على شمال مدينة صعدة باليمن.

كما شنت الطائرات الأمريكية 6 غارات على منطقة براش شرقي جبل نقم شرق العاصمة صنعاء.

وتشن الولايات المتحدة بصورة شبه يومية غارات منذ شهر مارس الماضي، على العديد من المدن اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى رأسها صنعاء والحديدة وصعدة، بحسب الغد.

وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين، مؤكدة أنها هي التي ستتولي إخضاع جماعة اليمنية وإجبارها على وقف هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الإسرائيلية والتوقف عن استهداف السفن المتوجهة لإسرائيل بالبحر الأحمر، وهو نشاط يقوم به الحوثيون دعما لغزة منذ نوفمبر 2023، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتعد جبهة اليمن هي الجبهة الوحيدة المتبقية من جبهات إسناد غزة بعد خروج حزب الله من المعادلة بعد إعلان الهدنة بينه وبين إسرائيل في نوفمبر الماضي، وتوقف الفصائل العراقية عن عملياتها التي كانت محدودة نوعا ما.

وأسفرت الضربات الأمريكية على المدن اليمنية ومواقع الحوثيين عن مقتل وإصابة المئات، لكنها لم تجبر الجماعة اليمنية حتى الآن على التراجع عن قرارها دعم غزة.

ويقول الحوثيون، إن هجماتهم لن تتوقف إلا بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي الحوثيين بالرد على هجماتهم.

والأربعاء، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، وهو صاروخ قالت تل أبيب إنها اعترضته بعد انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق.