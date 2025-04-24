بينهم 6 أطفال.. قتيلان و54 جريحا إثر قصف روسي على كييف

وكالات

أعلن رئيس بلدية كييف، أن القصف الصاروخي الذي استهدف العاصمة الروسية فجر اليوم الخميس، أسفر عن وقوع قتيلين و54 جريحا على الأقل، بينهم أطفال.

وقال فيتالي كليتشكو، إن شخصين قتلا في العاصمة، بينما أصيب 54 آخرون بجروح، بينهم 38 نقلوا إلى المستشفى، وفي عداد هؤلاء "ستة أطفال"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأصدرت السلطات العسكرية الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، إنذارا بوقوع هجوم جوي على العاصمة كييف بـ"صواريخ معادية".

ودوت في العاصمة كييف انفجارات وأزيز طائرات مسيرة، وفقا لسكاي نيوز.

وكتبت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية على قناتها في تطبيق تليجرام: "أن كييف تتعرض لهجوم بصواريخ معادية".

من جهته، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إنّ طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات تمّ "نقله إلى المستشفى" بعد الهجوم.

وأكدت السلطات العسكرية، وقوع أضرار مادية في منطقتين على الأقلّ من المدينة، وحضّت السكان على الاحتماء في الملاجئ.

وهرع السكان إلى ملجأ في الطابق السفلي من مبنى سكني بمجرد دوي صفارات الإنذار.

ويعود آخر هجوم صاروخي على كييف إلى مطلع أبريل الجاري.