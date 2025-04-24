سيرجي شويجو: خطط واشنطن لسحب قوات من أوروبا خطوة جديرة بالاهتمام



وكالات

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويجو، إن الخطط الأمريكية لسحب 20 ألف عسكري من أوروبا تعتبر خطوة جديرة بالاهتمام.

وعلق شويجو على التقارير حول أن الولايات المتحدة قد تسحب بعض قواتها من أوروبا، قائلا: "إنه حتى الآن هذا ليس إلا إعلان نوايا. ولم ترصد هناك أي خطوات محددة من جانب الولايات المتحدة بهذا الاتجاه"، بحسب روسيا اليوم.

وأعاد شويجو إلى الأذهان نشر مجموعة قوات إضافية في أوروبا في عام 2024 أثناء إجراء مناورات للقوات المشتركة لحلف الناتو، ما رفع عدد القوات الأمريكية إلى نحو 100 ألف شخص، مضيفا أنه بعد اختتام المناورات بقى جزء معين من تلك القوات في أوروبا.

وأشار إلى أن سحب 20 ألف عسكري سيقرب عددها إلى مستوى فترة الأعوام 2020 – 2022.

وأضاف: "لكن مبادرة واشنطن بحد ذاتها، بمثابة الخطوة الأولى نحو الانفراجة، جديرة بالاهتمام طبعا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد في تصريحاته الصحفية تقليص عدد القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا. وتمت زيادة عدد القوات الأمريكية هناك بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.