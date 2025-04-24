21 مصابا على الأقل حصيلة القصف الصاروخي على كييف



وكالات

أعلن رئيس بلدية كييف، أن القصف الصاروخي الذي استهدف العاصمة الروسية فجر اليوم الخميس، أوقع 21 مصابا على الأقل.

وقال فيتالي كليتشكو، إن الجريح الحادي والعشرين نُقل لتوّه إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته الغد.

وأصدرت السلطات العسكرية الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، إنذارا بوقوع هجوم جوي على العاصمة كييف بـ"صواريخ معادية".

ودوت في العاصمة كييف انفجارات وأزيز طائرات مسيرة، وفقا لسكاي نيوز.

وكتبت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية على قناتها في تطبيق تليجرام: "أن كييف تتعرض لهجوم بصواريخ معادية".

من جهته، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إنّ طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات تمّ "نقله إلى المستشفى" بعد الهجوم.

وأكدت السلطات العسكرية، وقوع أضرار مادية في منطقتين على الأقلّ من المدينة، وحضّت السكان على الاحتماء في الملاجئ.

وهرع السكان إلى ملجأ في الطابق السفلي من مبنى سكني بمجرد دوي صفارات الإنذار.

ويعود آخر هجوم صاروخي على كييف إلى مطلع أبريل الجاري.