ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعته لكنه أمر طبيعي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التعامل مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أصعب مما كان يتوقعه سابقا.

وأضاف ترامب: "كنت على اعتقاد بأن العمل مع زيلينسكي سيكون أسهل، ولكن حتى الآن هذا كان أصعب، لكنه أمر طبيعي"، بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى أن موسكو أبدت استعدادا لعقد "صفقة" حول أوكرانيا، والآن ينبغي الاتفاق مع زيلينسكي.

وفي وقت سابق انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول رفض أوكرانيا الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم، معتبرا أنها "تضر بالمفاوضات".