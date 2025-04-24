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انفجارات وطائرات مسيرة.. قصف صاروخي على وسط كييف

02:23 ص الخميس 24 أبريل 2025

هجوم روسي

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وكالات

أصدرت السلطات العسكرية الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، إنذارا بوقوع هجوم جوي على العاصمة كييف بـ"صواريخ معادية".

ودوت في العاصمة كييف انفجارات وأزيز طائرات مسيرة، وفقا لسكاي نيوز.

وكتبت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية على قناتها في تطبيق تليجرام: "أن كييف تتعرض لهجوم بصواريخ معادية".

من جهته، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إنّ طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات تمّ "نقله إلى المستشفى" بعد الهجوم.

وأكدت السلطات العسكرية، وقوع أضرار مادية في منطقتين على الأقلّ من المدينة، وحضّت السكان على الاحتماء في الملاجئ.

وهرع السكان إلى ملجأ في الطابق السفلي من مبنى سكني بمجرد دوي صفارات الإنذار.

ويعود آخر هجوم صاروخي على كييف إلى مطلع أبريل الجاري.

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