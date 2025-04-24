إعلان

إصابة 5 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على الأغوار الشمالية

01:45 ص الخميس 24 أبريل 2025

هجوم لمستوطنين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أُصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم نفذته مجموعة من المستوطنين على قرية بردلة الواقعة في الأغوار الشمالية.

قالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت الأطراف الشمالية للقرية، وحاولت سرقة عدد من رؤوس المواشي، قبل أن تقدم على إطلاق النار بشكل مباشر صوب الفلسطينيين الذين تصدوا للهجوم، ما أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين في الأطراف السفلية.

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت مركبة إسعاف تابعة لها ومنعتها من الوصول إلى القرية عند مفرق قرية عين البيضا، رغم وجود مناشدات عاجلة من الأهالي لإخلاء الجرحى.

وفي تطور خطير، أقدم المستوطنون على إحراق خيام سكنية وأخرى مخصصة للمواشي في محيط المنطقة التي شهدت محاولة السرقة، وفق ما أوردته المصادر المحلية، وفقا لما ذكرته الغد.

وتشهد مفترقات الطرق القريبة من القرية في هذه الأثناء تجمعات كثيفة للمستوطنين، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم لمستوطنين الأغوار الشمالية فلسطين جيش الاحتلال إسرائيل غارات إسرائيلية على خان يونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب