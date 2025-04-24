إصابة 5 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على الأغوار الشمالية



وكالات

أُصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم نفذته مجموعة من المستوطنين على قرية بردلة الواقعة في الأغوار الشمالية.

قالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت الأطراف الشمالية للقرية، وحاولت سرقة عدد من رؤوس المواشي، قبل أن تقدم على إطلاق النار بشكل مباشر صوب الفلسطينيين الذين تصدوا للهجوم، ما أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين في الأطراف السفلية.

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت مركبة إسعاف تابعة لها ومنعتها من الوصول إلى القرية عند مفرق قرية عين البيضا، رغم وجود مناشدات عاجلة من الأهالي لإخلاء الجرحى.

وفي تطور خطير، أقدم المستوطنون على إحراق خيام سكنية وأخرى مخصصة للمواشي في محيط المنطقة التي شهدت محاولة السرقة، وفق ما أوردته المصادر المحلية، وفقا لما ذكرته الغد.

وتشهد مفترقات الطرق القريبة من القرية في هذه الأثناء تجمعات كثيفة للمستوطنين، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.