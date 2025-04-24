شهيدان جراء غارات إسرائيلية جنوبي خان يونس



وكالات

استشهد فلسطينيين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر غارات إسرائيلية على منزل في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تجددت على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.