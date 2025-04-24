6 غارات أمريكية على منطقة براش شرقي العاصمة صنعاء



وكالات

شن الطيران الحربي الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 6 غارات جوية على منطقة براش شرقي جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء في اليمن، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، شنت عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء أولية عن ضرب عدة أهداف بجانب مطار صنعاء.

وأعلن الحوثيون، أن صنعاء استهدفت بثلاث غارات دون تحديد المواقع.

بينما تحدثت مصادر ميدانية عن غارات على معسكر الحفا بجبل نقم وغارة على مطار صنعاء ومنطقة سعوان ومنطقة شملان، وفقا للغد.

واستهدف القصف الأمريكي منطقة براش في مديرية سنحان شرق العاصمة صنعاء وكذلك مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

كما شن الطيران الأمريكي غارة على مديرية العبدية بمحافظة مأرب.