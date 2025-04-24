إعلان

6 غارات أمريكية على منطقة براش شرقي العاصمة صنعاء

01:30 ص الخميس 24 أبريل 2025

غارات جوية أمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

شن الطيران الحربي الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 6 غارات جوية على منطقة براش شرقي جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء في اليمن، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، شنت عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء أولية عن ضرب عدة أهداف بجانب مطار صنعاء.

وأعلن الحوثيون، أن صنعاء استهدفت بثلاث غارات دون تحديد المواقع.

بينما تحدثت مصادر ميدانية عن غارات على معسكر الحفا بجبل نقم وغارة على مطار صنعاء ومنطقة سعوان ومنطقة شملان، وفقا للغد.

واستهدف القصف الأمريكي منطقة براش في مديرية سنحان شرق العاصمة صنعاء وكذلك مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

كما شن الطيران الأمريكي غارة على مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات جوية أمريكية غارات جوية أمريكية على اليمن اليمن صنعاء الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب