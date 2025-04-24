غير قانونية.. 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية



وكالات

رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، لوقف تطبيق السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية.

قالت الولايات الـ12 في الدعوى: "إن السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأمريكي".

وأضافت: أن السياسة التي طبقها الرئيس جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية، وفقا لروسيا اليوم.

وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.

وأشارت إلى أن الكونجرس فقط هو الذي يملك سلطة فرض الرسوم الجمركية، موضحة أن الرئيس لا يمكنه تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية إلا عندما تشكل حالة الطوارئ تهديدا غير عادي واستثنائي من الخارج.

يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة.

ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.

وفي الوقت نفسه رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125% وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ"تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%، وفي المقابل ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.