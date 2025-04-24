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مسؤول صيني: على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تهديدنا

12:31 ص الخميس 24 أبريل 2025

وزارة الخارجية الصينية

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وكالات

بينما تبنّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسينت نبرة أكثر تفاؤلاً مؤخرًا بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، أشار متحدث باسم الحكومة الصينية إلى أن النهج الأمريكي بحاجة إلى تغيير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بكين، وفقًا لنص نُشر على موقع الحكومة الصينية: "أبوابنا مفتوحة إذا كانت الولايات المتحدة تريد الحوار. لكن إن كانت تسعى فعلاً إلى حل تفاوضي، فعليها أن تتوقف عن التهديد والابتزاز، وتسعى إلى حوار قائم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".

وأضاف جياكون: "الاستمرار في المطالبة باتفاق أثناء ممارسة ضغوط قصوى ليس الأسلوب المناسب للتعامل مع الصين، ولن ينجح ببساطة".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية "ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تُلغى بالكامل"، مضيفًا: "سنتصرف بلطف كبير مع الصين".

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