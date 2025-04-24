ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لتعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم الأمريكي

وكالات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا من المكتب البيضاوي يهدف إلى تعزيز تدريب الذكاء الاصطناعي في المدارس، تمهيدًا لإعداد الجيل القادم من القوى العاملة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء التوقيع للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا أمر بالغ الأهمية". وأضاف: "لدينا تريليونات الدولارات تُستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي".

ووفقًا لما صرّح به سكرتير البيت الأبيض، ويل شارف، قبل مراسم التوقيع، فإن الأمر التنفيذي يضمن أن تقوم المؤسسات التعليمية بتدريب الأطفال والشباب الأمريكيين بشكل مناسب على أدوات الذكاء الاصطناعي، ليكونوا قادرين على المنافسة في اقتصاد يتزايد فيه الاعتماد على هذه التكنولوجيا.

وقال ترامب، مازحًا: "هناك شخص ذكي جدًا قال لي اليوم إن الذكاء الاصطناعي هو طريق المستقبل. لا أعلم إن كان محقًا أم لا، لكن من المؤكد أن أذكى العقول في العالم تستثمر فيه".