إعلان

بعد زيارته للسعودية.. ترامب يُلمح إلى لقاء محتمل مع بوتين

12:06 ص الخميس 24 أبريل 2025

ترامب وبوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى احتمال عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب جولته المرتقبة في الشرق الأوسط، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا ممكن، لكن على الأرجح أعتقد أننا سنجتمع بعد ذلك بقليل".

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تستضيف حالياً محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تبدأ جولة ترامب في الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو، وهي ثاني زيارة خارجية له في ولايته الرئاسية الثانية، بعد رحلته المرتقبة إلى روما هذا الأسبوع لحضور جنازة البابا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب بوتين السعودية قطر الإمارات البيت الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب