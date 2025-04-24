بعد زيارته للسعودية.. ترامب يُلمح إلى لقاء محتمل مع بوتين

وكالات

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى احتمال عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب جولته المرتقبة في الشرق الأوسط، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا ممكن، لكن على الأرجح أعتقد أننا سنجتمع بعد ذلك بقليل".

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تستضيف حالياً محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تبدأ جولة ترامب في الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو، وهي ثاني زيارة خارجية له في ولايته الرئاسية الثانية، بعد رحلته المرتقبة إلى روما هذا الأسبوع لحضور جنازة البابا.