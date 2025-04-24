12 ولاية امريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

(أ ب)

رفعت اثنتا عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك اليوم الأربعاء، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية، وقالت إنها غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأمريكي.

وقالت الدعوى إن السياسة التي طبقها الرئيس ترامب جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة "لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".

وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.

وذكرت الدعوى القضائية أن الكونجرس فقط هو الذي يملك سلطة فرض الرسوم الجمركية، وأن الرئيس لا يمكنه تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية إلا عندما تشكّل حالة الطوارئ "تهديدا غير عادي واستثنائي" من الخارج.