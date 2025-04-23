البيت الأبيض: ترامب لم يوجه إنذارًا لزيلينسكي بشأن اتفاق السلام

وكالات

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد وجّه إنذارًا نهائيًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقبول عرض سلام دائم "بحلول نهاية اليوم"، أو أن الولايات المتحدة ستنسحب من محادثات السلام.

ورغم ذلك، أكدت ليفيت لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن ترامب يزداد إحباطًا من وتيرة المفاوضات، قائلة إنه "يحتاج إلى وضع حدٍّ لهذا الوضع". وأضافت أن زيلينسكي "يسير في الاتجاه الخاطئ" في ما يتعلق بمحادثات السلام، وانتقدت محاولاته "الترويج لتلك المفاوضات عبر وسائل الإعلام"، معتبرة أن ذلك "أمر غير مقبول بالنسبة للرئيس".

وتابعت ليفيت قائلة: "صبره ينفد بشكل كبير"، في إشارة إلى الرئيس ترامب.

وكان ترامب قد وجّه في وقت سابق اليوم انتقادات مباشرة لزيلينسكي، متهمًا إياه بإطالة أمد الحرب من خلال "تصريحات تحريضية"، في أعقاب تصريح للرئيس الأوكراني قال فيه إن بلاده "لن تعترف قانونيًا بضم شبه جزيرة القرم".

ويُشار إلى أن الاعتراف بسيادة روسيا على القرم هو أحد البنود التي يتضمنها اتفاق السلام الذي ساعدت الولايات المتحدة في التفاوض عليه، بحسب ما نقلته شبكة CNN.