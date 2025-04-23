حماس وقوى تحالف المقاومة الفلسطينية تنتقد تصريحات عباس أمام المجلس المركزي

(د ب أ)

انتقدت حركة حماس وقوى تحالف المقاومة الفلسطينية، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دعا فيه الحركة إلى إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم إن "عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر"، بحسب وكالة سما الفلسطينية للأنباء.

بدورها، استنكرت قوى تحالف المقاومة الفلسطينية تصريح عباس، قائلة إنه تضمن "إساءات واضحة وخطيرة ضد قوى المقاومة الفلسطينية، كما شجع خطابا يزيد الانقسام ويغذي الكراهية بين أبناء الشعب الواحد".

وشددت على أن "المجلس المركزي في شكله الحالي لا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ولا يعبّر عن طموحاته، بل جاء انعقاده لترسيخ التوريث السياسي وإعادة إنتاج قيادة فقدت شرعيتها بسبب سياساتها الفاشلة التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى حافة الانهيار".

وأشارت إلى أن "خطاب عباس لا يعكس معاناة شعبنا في غزة والضفة والمخيمات، ولا يصب في مصلحة الأمة وقضاياها، بل يكشف عن انفصال تام بين قيادة بلا شرعية وواقع النضال اليومي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني".

وتوجهت قوى التحالف إلى عباس قائلة إن "كنتَ حقا تهتم بمستقبل هذا الشعب، فليكن موقفك الأخير موقفا وطنيا يعيد الاعتبار للوحدة والمؤسسات الوطنية، بعد أن كنت شريكا في تعميق الانقسام".

كان الرئيس عباس اليوم الأربعاء حركة حماس إلى إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم الأسلحة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا الحركة بالتحول إلى حزب سياسي يعمل تحت مظلة القانون الفلسطيني ويلتزم بالشرعية الدولية والوطنية.

وقال عباس خلال خطاب ألقاه في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله "رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار، تستند إلى وحدة القانون والمؤسسات والسلاح الشرعي والقرار السياسي"، مؤكداً أن "تحقيق هذه الرؤية يتطلب أن تنهي حماس سيطرتها على قطاع غزة، وتسلم القطاع بكل شؤونه، بما في ذلك الأسلحة، للسلطة الوطنية الفلسطينية.

واعتبر عباس أن السيطرة المستمرة لحركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 كانت بمثابة "نكبة جديدة"، متهماً إياها بـ"تمزيق النسيج الوطني الفلسطيني، وخدمة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية

وقال إن الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة أدت إلى "إبادة جماعية" تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، وفقدان أكثر من 11 ألف مواطن، بينهم 4700 طفل، مشدداً على أن هذه الأرقام "لا يمكن أن تكون مجرد خسائر تكتيكية"، على حد تعبيره.