العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان

(د ب أ)

اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان أثناء الصراع المستمر مع حزب الله.

وقالت المنظمة الحقوقية اليوم الأربعاء إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني واتهمت القوات المسلحة الإسرائيلية بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.

وقال رمزي قيس، الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: "تظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن القوات الإسرائيلية لا تحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024".

وأضاف: "يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب.

وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.

وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي برعاية أمريكية ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أنه ينص على انسحابها الكامل بعد غزوها للمنطقة في شهر أكتوبر الماضي، وتشن غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.