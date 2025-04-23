أمريكا: تصريحات زيلنسكي تُناقش في التفاوض لا عبر وسائل الإعلام

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترى أن الأمر سيستغرق "أسابيع" قبل التحقق من مدى جدية روسيا بشأن الدخول في مفاوضات حقيقية لحل النزاع في أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، أن هناك "مذبحة جارية في أوكرانيا يجب وقفها فورًا"، مشددة على أنها لن تعقد اجتماعات تفاوضية غير مثمرة "لمدة عام كامل".

وأضافت أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة هو تحقيق "وقف إطلاق نار شامل" يضمن إنهاء الموت والدمار في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا ما تعمل عليه الإدارة الأمريكية حاليًا.

وفي تعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن رفضه الاعتراف بسيادة روسيا على أراضي أوكرانية، أوضحت الخارجية أن "هذه الأمور تُناقش خلال طاولة المفاوضات وليس عبر وسائل الإعلام".

وتابعت: "ما يهم الولايات المتحدة هو ما يتم التوصل إليه بين الأطراف خلال المفاوضات، وليس ما يقوله زيلنسكي".