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ترامب: نقترب من اتفاق بشأن أوكرانيا وتصريحات زيلينسكي بشأن القرم تعرقل السلام

06:40 م الأربعاء 23 أبريل 2025

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك تقدمًا كبيرًا يجري حاليًا نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "الوضع يقترب جدًا من تحقيق تفاهم شامل".

وفي تصريحات له مع الصحفيين بالبيت الأبيض، انتقد ترامب ما جاء على لسان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن رفضه الاعتراف قانونيًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، معتبرًا ذلك يضر بشدة بمفاوضات السلام الجارية مع موسكو".

وتساءل ترامب: "إذا كان زيلينسكي يريد القتال من أجل شبه جزيرة القرم، فلماذا لم يُقاتل عندما تم تسليمها إلى روسيا دون مواجهة؟".

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن "لا أحد يطلب من زيلينسكي الاعتراف بالقرم كأرض روسية"، لكنه أشار إلى أن طريقة تعامله مع الملف قد تعقد فرص الوصول إلى تسوية سياسية للصراع.

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