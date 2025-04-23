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مصر تدين الهجوم الإرهابي في كشمير

06:35 م الأربعاء 23 أبريل 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحًا في كشمير من دول مختلفة، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، "نعرب حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لحكومة وشعب الهند الصديق في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا.

وأعربت مصر عن تمنيها سرعة الشفاء لكافة المُصابين، مؤكدة وقوفها بجانب الهند في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب التى تهدف الي زعزعة أمن واستقرار البلاد.

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