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الأمن السعودي: قرار منع دخول المُقيمين إلى مكة يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

06:32 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الأمن العام السعودي

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(د ب أ)

أعلن الأمن العام السعودي، منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح اعتباراً من اليوم 23 أبريل.

وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان له اليوم الأربعاء أنه يُستثنى من ذلك من يتوافر لديه " تصريح عمل في العاصمة المقدسة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو تصريح حج".

ولفت إلى أن المخالفين سيتم إعادتهم من مراكز الضبط الأمني، منوهاً بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين في موسم الحج يتم إلكترونياً بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح".

من جهة أخرى، جددت وزارة الداخلية التنبيه بأنه يُمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة باستثناء القادمين بتأشيرة حج، اعتباراً من الثلاثاء 29 أبريل.

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