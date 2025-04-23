السعودية توقع صفقة مع إيرباص لشراء 20 طائرة عريضة البدن

(د ب أ)

وقعت مجموعة السعودية صفقة مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء 20 طائرة عريضة البدن من طراز إيه 330 نيو، لتعزيز قدرات أسطولها الجوي وتوسيع خدماتها على المستويين المحلي والدولي.

وتتضمن الصفقة 10 طائرات مؤكدة مخصصة لذراع الطيران الاقتصادي التابع للمجموعة، شركة طيران أديل، ما يمثل نقلة نوعية في أسطول الشركة منخفضة التكلفة ويوسّع من قدراتها التشغيلية لمسافات أطول.

ومن المقرر أن تبدأ إيرباص تسليم أولى الطائرات في 2027، على أن تكتمل عمليات التسليم بحلول عام 2029.

يذكر أن مجموعة السعودية أبرمت صفقة العام الماضي مع شركة إيرباص بإجمالي 105 طائرات، وأشار مدير عام مجموعة السعودية إبراهيم العُمر إلى أن ذلك يأتي ضمن هدف الوصول إلى 250 وجهة ونقل 330 مليون مسافر و150 مليون سائح.