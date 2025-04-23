ترامب: سنبرم اتفاقا تجاريًا عادلًا مع الصين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جميع الدول تحاول إبرام اتفاقات تجارية مع بلاده، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقًا عادلًا مع الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في تجمع تلقائي خارج البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن نتعرض للاستغلال بعد اليوم من الدول الأخرى، مضيفًا: "كنا نخسر ما يصل إلى 5 مليارات دولار يوميا وكانت الدول تنهبنا، ولدينا كثير من الإجراءات الجارية ونجني أموالا طائلة في هذا البلد ولن نخسر أموالا في التجارة بعد الآن".

وتابع ترامب: "كل دولة تريد المشاركة، حتى البلدان التي مزقتنا (اقتصاديًا) لسنوات عديدة، ليست فقط الصين وحدها بل والاتحاد الأوروبي أيضًا، لقد استغلونا لسنوات عديدة، وتلك الأيام قد انتهت".