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الأسباب غامضة.. اندلاع حرائق ضخمة قرب القدس يؤدي إلى إخلاء مستوطنات

06:19 م الأربعاء 23 أبريل 2025

اندلاع حرائق ضخمة قرب القدس 1

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن حرائق واسعة النطاق في مناطق قريبة من مدينة القدس، اندلعت صباح اليوم الأربعاء، دون تحديد السبب الحقيقي للحادثة حتى الآن، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء عدد من المستوطنات وإغلاق الطرق المؤدية إليها.

وأدت الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق أبرزها شفيلا وبيت شيمش، إلى خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية واحتراق شاحنات، وسط حالة من الفوضى والازدحام في المنطقة.

وامتدت ألسنة اللهب إلى غابات تسوره وإشتاول، واقتربت من مستوطنات تاروم، وتعوز، ومسيلات تسيون، وخان شعار هاجاي، مدفوعة برياح قوية ساهمت في سرعة انتشارها.

وبحسب السلطات، يشارك في جهود الإطفاء أكثر من 110 طاقم إطفاء، و8 طائرات، وطائرة هليكوبتر، إلى جانب فرق من الصندوق القومي اليهودي ووكالات إغاثة أخرى.

كما أصدرت الشرطة أوامر بإخلاء عدة تجمعات استيطانية مهددة بالخطر، منها إشتاول، وبيت مائير، ومسيلات تسيون، وخان شعار هاجاي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الشرطة وصلا إلى غرفة إدارة العمليات بعد اندلاع حرائق في بلدات وسط إسرائيل.

أفاد موقع "واللا" العبري، إصابة 3 أشخاص نتيجة الحرائق المندلعة قرب مدينة القدس .

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