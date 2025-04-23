تركيا.. إصابة 151 شخصًا جراء زلزال إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

أفاد مكتب حاكم إسطنبول عبر منصة إكس بأن 151 شخصا يخضعون للعلاج بعد زلازل ضربت الولاية اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب أنهم "قفزوا من أماكن مرتفعة في ذعر" وأنه ليس هناك من بينهم حالات تهدد الحياة".

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا عر منصة إكس إنه لم ترد حاليا معلومات عن سقوط قتلى.

ولم يتم تسجيل ضرر كبير في الممتلكات حتى الآن. وتعرضت المدينة لعدة هزات أرضية منذ منتصف النهار، بلغت شدة أقواها 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تمنياته الطيبة للمتضررين جراء الزلزال أثناء مشاركته في فعالية في العاصمة أنقرة. وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة في حالة تأهب قصوى وتتابع الموقف عن كثب.

وأضاف أن فرق الطوارئ تقيم الوضع على الأرض "بأقصى درجات العناية".

وقال أردوغان: "الحمد لله، ليس هناك وضع حرج حاليا".

يُذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و 7.6 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير عام 2023، وتلتها آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.