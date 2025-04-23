بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب.. السفير السعودي يعود إلى الخرطوم

(وكالات)

وصل سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من عامين، في خطوة تؤشر إلى بدء مرحلة جديدة من الانخراط الدبلوماسي السعودي المباشر في الداخل السوداني.

ووفق ما أُعلن رسميًا، بدأ السفير مهامه ميدانيًا من مقر السفارة السعودية في حي العمارات، حيث رُفع علم المملكة على سارية السفارة إيذانًا باستئناف العمل الدبلوماسي من قلب العاصمة السودانية، بعد أن ظل مغلقًا منذ تصاعد النزاع المسلح في البلاد.

وكان في استقبال السفير السعودي والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، حيث رافقه في جولة ميدانية داخل مبنى السفارة، واطلع الجانبان على أوضاع المبنى، تمهيدًا لتأهيله الكامل وعودة الطاقم الدبلوماسي لمباشرة أعماله.