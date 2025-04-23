ماذا جاء في الخطة الأمريكية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية؟

كتبت- سلمى سمير:

تنتظر الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، ردًا رسميًا من أوكرانيا بشأن مقترح سلام قدمته واشنطن الأسبوع الماضي، يتضمن اعترافًا أمريكيًا بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، وأجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو منذ بداية الحرب الروسية في عام 2022، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

ووفق المصادر، تم عرض المقترح خلال اجتماع في باريس جمع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، ويتضمن ما وُصف بأنه "العرض النهائي" الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تؤكد إدارة ترامب أنها مستعدة للانسحاب من جهود الوساطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب.

ويتألف المقترح من صفحة واحدة ويشمل بنودًا اعتبرتها كييف "منحازة بشكل كبير لصالح روسيا"، بحسب مصادر قريبة من الحكومة الأوكرانية. ووفقًا للمقترح: تحصل روسيا على اعتراف رسمي أمريكي بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، واعتراف ضمني بسيطرة روسيا على أغلب مناطق لوجانسك، والأجزاء المسيطر عليها من قبل روسيا في دونيتسك، وخيرسون، وزابوريجيا.

وتعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع الإشارة إلى إمكانية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا منذ عام 2014، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة.

أما ما تحصل عليه أوكرانيا: ضمانات أمنية تقدمها مجموعة دول أوروبية ودول أخرى "متفقة في التوجهات"، دون تحديد آلية واضحة لعمل تلك القوة أو وجود مشاركة أمريكية مباشرة، واستعادة جزء صغير من منطقة خاركيف، وضمان حرية الملاحة في نهر دنيبرو، الذي يمر قرب خطوط القتال، وتعويضات مالية ودعم لإعادة الإعمار، دون تحديد مصدر التمويل أو تفاصيل آلية الدفع.

موقف أوكرانيا

قال مصدر قريب من الحكومة الأوكرانية إن المقترح "يوضح المكاسب التي ستحصل عليها روسيا بشكل دقيق، بينما يكتفي بالإشارة بشكل عام إلى ما ستكسبه أوكرانيا". كما أشار إلى أن كييف تعتبر الخطة غير متوازنة، ولا تراعي مطالبها الأساسية، خاصة فيما يتعلق بوحدة الأراضي والسيادة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في أكثر من مناسبة رفضه الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم أو المناطق المحتلة، مؤكدًا أن أي اتفاق سلام يجب أن يستند إلى استعادة كاملة للأراضي الأوكرانية.

وجاء إعداد المقترح عقب اجتماع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمر أكثر من أربع ساعات، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. وأفادت تقارير بأن بوتين أبدى استعدادًا "لتجميد خطوط الجبهة" كجزء من اتفاق محتمل، في إشارة إلى مرونة غير مسبوقة من جانب موسكو، على الرغم من استمرار التحفظ الأوروبي.

وبحسب "أكسيوس"، من المتوقع أن يتوجه ويتكوف إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين الروس، بينما قرر كل من ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدم المشاركة في الاجتماعات التي تُعقد في لندن بمشاركة وفود من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وسيقود الوفد الأمريكي في تلك الاجتماعات المبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج، فيما ذكرت مصادر أمريكية لـ "أكسيوس" أن أوكرانيا ترغب في مناقشة "هدنة مدتها 30 يومًا" خلال اللقاء، بدلًا من التفاوض على الخطة الأمريكية المطروحة.