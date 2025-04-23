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إيران: إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويًا فيمكن تحقيق ذلك

05:15 م الأربعاء 23 أبريل 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده ستدخل مفاوضات السبت بجدية وإذا كانت الولايات المتحدة جادة فهناك إمكانية للتقدم.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن الطرفان توصلا لتفاهم أفضل بشأن المبادئ والمفاهيم وأهداف التفاوض ويمكن لهذا التفاهم أن يستمر، مشيرًا إلى أنه إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويا فيمكن تحقيق ذلك.

وأوضح عراقجي، أن الشكل غير المباشر للمفاوضات بين الطرفين لم يشكل عائقا، وأن بلاده مستمرة في هذا المسار الإيجابي ولم تغادر طاولة المفاوضات أبدًا، مشيرًا إلى أنه إذا كانت لدى الأمريكيين مطالب أخرى غير عملية وغير منطقية فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة.

وتابع: "أطلعنا المسؤولين الصينيين على مضمون المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة".

وفي آخر تطورات المحادثات بين الطرفين، أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، تأجيل مباحثات الخبراء التي كانت مقرر لها اليوم الأربعاء إلى يوم السبت باقتراح من سلطنة عمان، مشيرًة إلى أن المحادثات التقنية السبت المقبل ستكون بحضور رئيسي وفدي إيران والولايات المتحدة.

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