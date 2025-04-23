منظمات يهودية أمريكية ترفض مقابلة بن غفير

وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، بأن عدد من الكنس اليهودية في مدينة نيويورك الأمريكية ترفض عقد لقاءات مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

والتقى بن غفير، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، كبار مسؤولي الحزب الجمهوري الأمريكي في منتجع الرئيس دونالد ترامب في مارالاجو، زاعمًا أنهم أبدوا تأييدًا لموقفه بشأن قطاع غزة وقصف مخازن الأغذية للضغط لإعادة الأسرى الإسرائيليين، وفق ما أفادت به "روسيا اليوم".

ووصل الوزير الإسرائيلي إلى ولاية فلوريدا وسط احتجاجات ضده عند وصوله إلى مطار فورت لودرديل، وصفه المحتجين خلالها بـ"العنصري".

وشملت زيارة بن غفير للولايات المتحدة، مدن ميامي ونيويورك وواشنطن، وكان من المتوقع أن يلتقي بممثلي الجاليات اليهودية وشخصيات عامة ومسؤولين أمريكيين، إلا أن منظمات يهودية بارزة مثل رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأمريكية والاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية ومؤتمر الرؤساء، أعلنت رفضها لقاء الوزير الإسرائيلي.

كما تم إلغاء لقاء رسمي كان من المقرر أن يعقده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم.