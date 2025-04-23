جريمة رعب في مسجد مغربي.. أكل لحوم بشرية وشواء الضحية على الحطب

وكالات

شهدت منطقة بن أحمد قرب مدينة سطات المغربية جريمة بشعة هزت الرأي العام، الأحد الماضي، بعد العثور على أشلاء بشرية داخل مرحاض أحد المساجد، فيما تبين بعد ذلك أن الجاني ارتكب جريمة قتل مروعة، حيث أقدم على تمزيق جسد الضحية وطهي لحمه على الحطب ثم أكله بعد ذلك.

وتحركت السلطات الأمنية على الفور عقب اكتشاف الأشلاء، لتجد المشتبه فيه داخل مرحاض المسجد في حالة نفسية غير مستقرة، يتلو القرآن دون إبداء أي رد فعل أو تفاعل مع الشرطة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الضحية، وهو رجل في الخمسينات من عمره، كان على خلاف سابق مع الجاني بسبب استخدام الأخير لمراحيض المسجد لأغراض مشبوهة، وقيامه بتصفية كلاب وقطط كانت تتردد على المكان.

وأوضحت التحريات أن الجاني، الذي كان يحمل سكينًا وملابس ملطخة بالدماء، يعاني من اضطرابات عقلية وله سوابق إجرامية، وقد سبق له أن نُقل إلى أحد المستشفيات للأمراض النفسية، لكنه كان يغادره فور تلقي العلاج.

أكدت التفاصيل التي ظهرت لاحقًا، أن المشتبه به طهى أجزاء من جسد الضحية وأكلها، بينما ترك أجزاء أخرى نيئة، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها الشارع المغربي.