العراق وإسبانيا يوقعان اتفاقية أمنية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

بغداد - (د ب أ)

وقع العراق، اليوم الأربعاء، اتفاقية أمنية مع إسبانيا لمكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية وجرائم تصنيع المخدرات والاتجار بالبشر والإبتزاز .

وجاء توقيع الاتفاقية تحت رعاية رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حيث وقعها عن الجانب العراقي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري فيما وقعها عن الجانب الإسباني وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا للتعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية وجرائم تصنيع المخدرات والاتجار بالبشر والابتزاز.

حسب بيان للحكومة العراقية ، سيتم بمقتضى الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات بين العراق وإسبانيا لاسيما في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب والوسائل المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وتقديم المساعدة الفنية والعلمية، وإرسال فرق فنية متخصصة بين الجانبين.

وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، خلال استقباله وزير الداخلية الاسباني ، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين التي توطدت على مختلف الصعد والمستويات، بعد الزيارة إلى مدريد في شهر نوفمبر / تشرين الثاني.

وجدد السوداني موقف العراق بالمضي في الشراكة الثنائية مع إسبانيا في مجالات عدة في مقدمتها قطاع النقل.