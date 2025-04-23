"بسببكم كلنا هنا".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قبل قليل مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي المحتجز لديها، عمري ميران (48 عامًا)، بعنوان "بسببكم كلنا هنا ! ستتسببون بانهيار الدولة".

وظهر ميران في الفيديو المصور، وهو يقول: "الوضع هنا صعب. محرومون من السعادة منذ عام ونصف. نحن في خوف دائم من القصف ومؤيدو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يهتمون بنا بل يفضلون موتنا".

وأضاف "شكرًا للمتظاهرين ولمن يريد عودتنا وأريد منكم الخروج بمظاهرة ضخمة عند بيت نتنياهو. كما أطلب من كل الأسرى الذين خرجوا من هنا أن يشاركوا في المظاهرات ويتحدثوا في الإعلام".

وشدد الأسير الإسرائيلي عمري ميران على ضرورة الوصول إلى صفقة تبادل "حتى لا نعود في توابيت".