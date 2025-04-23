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وزير خارجية إيران في الصين لبحث دعم اتفاق نووي مع أمريكا

04:43 م الأربعاء 23 أبريل 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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بكين - (د ب أ)

يقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء بزيارة لبكين لمناقشة الدعم الصيني لاتفاق يتعلق بالمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي لشبكة إي ار إي بي الإيرانية في بكين " الصين، بجانب روسيا، تعتبر شريكا استراتيجيا يمكن الاعتماد عليه، وقف بجانبنا ليس فقط في الأوقات الجيدة ولكن السيئة أيضا".

وأضاف أنه لذلك سوف يطلع الحكومة الصينية بشأن عملية المفاوضات المستمرة.

وقال عراقجي إنه يمكن لبكين القيام بدور بناء في التوصل لختام إيجابي لهذه المفاوضات الحساسة.

ووفقا لمصادر إيرانية، من المقرر أن يسلم عراقجي رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الصيني شي جين بينج خلال زيارته التي تستمر يوما لبكين.

ويتردد أن الرسالة تأتي أيضا في سياق المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ، كما أنها تمثل في نفس الوقت ضمانة بأنه حتى أي اتفاق محتمل مع واشنطن لن يؤثر على العلاقات مع بكين.

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عباس عراقجي إيران بكين
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