ماذا خسرت أوكرانيا في كورسك؟.. الدفاع الروسية تكشف

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في محور كورسك، نحو 170 جنديا ومركبة مشاة قتالية Bradley أمريكية الصنع، بالإضافة لمركبة قتالية مدرعة و6 مدافع ومعدات أخرى.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن تشكيلات مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 4 ألوية أوكرانية في محيط بلدتي غورنال وأوليشنيا الحدوديتين بمقاطعة كورسك.

واستهدفت الهجمات الروسية قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في محيط 12 بلدة وقرية في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وبذلك أصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية الحرب، أكثر من 75710 عسكريين و412 دبابة و337 مركبة مشاة قتالية و2284 مركبة قتالية مدرعة و311 ناقلة جند مدرعة، بجانب أسلحة ومعدات أخرى.